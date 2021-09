Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Fahrraddiebstahl, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Nachdem ein bislang unbekannter Dieb am Dienstagmorgen zwischen 7.45 Uhr und 12 Uhr ein in der Draisstraße abgestelltes Fahrrad entwendete, ermitteln nun die Beamten des Polizeireviers Gaggenau. Die Besitzerin des schwarzen Zweirads hatte dieses an einem Fahrradständer abgeschlossen abgestellt. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer: 07225 9887-0.

/lk

