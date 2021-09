Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ringsheim

K5349 - Erstmeldung - Verkehrsbehinderungen nach Verkehrsunfall

Offenburg (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 17:00 Uhr kam es auf der K5349 in Höhe der Anschlussstelle Rust (Autobahn 5) zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Bei dem Verkehrsunfall hatte sich unter anderem auch eines der beteiligten Fahrzeuge überschlagen. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden die beiden Fahrzeuginsassen dieses PKWs leicht- bzw. schwerverletzt. Die Bergungs- und Rettungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme durch die Polizei sind noch im Gange. Insbesondere für den Abreiseverkehr des Freizeitparks kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Dieser wird unmittelbar an der Anschlussstelle Rust abgeleitet. Eine Abschlussmeldung ist nach Beendigung der Maßnahmen vor Ort vorgesehen.

