Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Zeugen nach Verfolgungsfahrt gesucht

Baden-Baden (ots)

Eine bislang unbekannte Person erwartet nach einer Verfolgungsfahrt in der Nacht zum Dienstag ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Verkehrsteilnehmer mit überhöhter Geschwindigkeit in einem VW Golf die 'Lange Straße' von Baden-Baden kommend in Richtung Oos befahren haben, wobei er gegen 2 Uhr eine Kontrolle unterzogen werden sollte. Der VW-Lenker, der damit wohl nicht einverstanden war, flüchtete daraufhin rücksichtslos durch verschiedene Straßen, teils mit Geschwindigkeiten jenseits der 150 Kilometern pro Stunde. Der Golf konnte schließlich an einer Fußgängerbrücke gestoppt werden, woraufhin der unbekannte Fahrer zu Fuß die Flucht ergriff und entwischte. Das Fahrzeug konnte jedoch sichergestellt werden. Zeugen, die in der Nacht Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können oder selbst durch die rücksichtslose Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer, 07221 680-410, zu melden.

/cp

