Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Lahr

Offenburg (ots)

Ringsheim / K5349 - Erstmeldung - Verkehrsbehinderungen nach Verkehrsunfall

Am Dienstagnachmittag gegen 17:00 Uhr kam es auf der K5349 in Höhe der Anschlussstelle Rust (Autobahn 5) zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Bei dem Verkehrsunfall hatte sich unter anderem auch eines der beteiligten Fahrzeuge überschlagen. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden die beiden Fahrzeuginsassen dieses PKWs leicht- bzw. schwerverletzt. Die Bergungs- und Rettungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme durch die Polizei sind noch im Gange. Insbesondere für den Abreiseverkehr des Freizeitparks kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Dieser wird unmittelbar an der Anschlussstelle Rust abgeleitet. Eine Abschlussmeldung ist nach Beendigung der Maßnahmen vor Ort vorgesehen.

/WBL

Nachtrag:

Nach Beendigung der Einsatzmaßnahmen, stellt sich der Geschehensablauf des schweren Verkehrsunfalles zwischenzeitlich wie folgt dar. Ein 21-jähriger Fahrzeugführer hatte die BAB 5 an der Anschlussstelle Rust verlassen und war im oberhalb gelegenen Kreuzungsbereich mit einem aus Rust kommenden Pkw kollidiert. Im Zuge der Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizei Offenburg ergaben sich Hinweise, dass der aus Frankreich stammende Fahrzeugführer, unter Drogeneinfluss stehen könnte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Offenburg, wurde diesem Fahrzeuglenker eine Blutprobe entnommen. Durch die Kollision hatte sich das zweite am Unfall beteiligte Fahrzeug überschlagen. Dessen 57-jährige Fahrerin wurde schwerverletzt in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Die Beifahrerin (24 Jahre) in diesem Fahrzeug erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 22.000 Euro. Die Kreisstraße 5349 in Richtung Ringsheim sowie die BAB-Auffahrt in Fahrtrichtung Norden waren bis gegen 20.30 Uhr gesperrt.

/CLF

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell