Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schulwegkontrolle

Schwegenheim (ots)

Am vergangenen Freitag führten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim in der Zeit von 7:30 Uhr bis 8:10 Uhr an der Grundschule in Schwegenheim eine Schulwegkontrolle durch. Hierbei zogen die eingesetzten Beamten eine insgesamt positive Bilanz. Alle kontrollierten Schulkinder waren ordnungsgemäß gesichert. Lediglich ein Fahrzeugführer wurde aufgrund des nicht angelegten Sicherheitsgurtes verwarnt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell