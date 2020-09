BPOL NRW: Mann Treppe hinuntergestoßen - In Monitor der Bundespolizei geboxt - Einsatzkräfte liefern 29-Jährigen ins Krankenhaus ein

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Essen - Herscheid - Moers (ots)

Ein mit 1,9 Promille erheblich alkoholisierter 29-Jähriger soll am frühen Sonntagmorgen (27. September) erst einen Mann eine Treppe im Essener Hauptbahnhof hinuntergestoßen haben. Später boxte er in der Bundespolizeiwache in einen Monitor.

Gegen 1:30 Uhr machten Bahnmitarbeiter die Bundespolizei auf den 29-jährigen Mann aus Herscheid aufmerksam. Dieser soll nach Angaben von Zeugen einen 22-Jährigen aus Moers eine Treppe im Essener Hauptbahnhof heruntergestoßen haben. Der guineische Staatsangehörige wurde dabei verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden.

Daraufhin wurde der Tatverdächtige zur Wache gebracht. Da er keine Ausweisdokumente dabeihatte und sich zudem weigerte, seine Personalien anzugeben, sollte er dort erkennungsdienstlich behandelt werden.

Dabei schlug er mit seiner Faust in den Monitor des Fingerabdruckgerätes und zerstörte dieses. Anschließend versuchte er sich selbst zu verletzten.

Aufgrund seines gesamten Verhaltens wurde ein Arzt hinzugezogen. Dieser entschied, den 29-Jährigen in eine psychiatrische Klinik einzuliefern.

Gegen den Mann aus Herscheid leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung ein. *ST

