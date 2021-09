Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach - Parkendes Auto beschädigt, Zeugen gesucht

Forbach (ots)

Nach einer Unfallflucht am Dienstagmittag sind die Beamten des Polizeireviers Gaggenau auf der Suche nach Zeugen. Zwischen 13:40 Uhr und 15 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf einem Parkplatz in der Friedrichstraße einen dort stehenden Mercedes und entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. An der Karosserie des Wagens konnten grüne Lackabtragungen festgestellt werden, die vermutlich dem Unbekannten zuzurechnen sind. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer, 07225 9887-0, zu melden.

/cp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell