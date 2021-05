Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Missglücktes Überholmanöver führt zu Unfall (19.05.2021)

Hüfingen (ots)

Einen Unfall mit Blechschaden verursacht hat ein Autofahrer am Mittwoch gegen 13.30 Uhr auf der Landesstraße 171 zwischen Wutachmühle und Mundelfingen. Ein 53-jähriger Fiat Ducato Fahrer scherte zum Überholen eines Sattelschleppers aus und übersah dabei einen von hinten kommenden 38-Jährigen, der sich mit einem Audi S5 Coupe bereits beim Überholen befand. Dadurch kam es zum Zusammenstoß der Autos. Am Fiat entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro, am Audi in Höhe von rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell