Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/ Lk. Tuttlingen) - Vorfahrt missachtet - 6.000 Euro Schaden

Spaichingen/ Lk. Tuttlingen (ots)

Am Mittwochmittag ist es in Spaichingen zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden gekommen. Gegen 12:30 Uhr wollte ein 36-jähriger Opel-Fahrer von der Schwampenstraße nach links in die Hauptstraße einbiegen. Hierbei kollidierte er mit einem auf der Hauptstraße von links kommenden 79-jährigen Toyota-Fahrer. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von über 6.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell