Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Oos - E-Bike entwendet, Hinweise erbeten

Baden-Baden (ots)

Am Dienstagabend in der Zeit zwischen 22:15 Uhr und 22:30 Uhr, entwendete ein noch unbekannter Dieb ein mittels Fahrradschloss gesichertes E-Bike der Marke "Ghost", vor einem Sportstudio in der Flugstraße. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 4.500 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07221 680-0 entgegen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell