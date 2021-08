Polizei Hagen

POL-HA: 37-jähriger Ladendieb vorläufig festgenommen

Hagen-Boele (ots)

Nach einem Ladendiebstahl nahmen Polizeibeamte am Dienstagnachmittag (17.08.2021) einen 37-jährigen Mann in Boele vorläufig fest. Ein 44-jähriger Mitarbeiter des Supermarktes in der Kabeler Straße beobachtete den Mann dabei, wie dieser verschiedene Artikel aus den Regalen der Filiale nahm und in seinem Rucksack verstaute. An der Kasse zahlte er anschließend jedoch nur für eine Flasche Mineralwasser. Nach dem Kassenbereich sprach der Mitarbeiter den 37-Jährigen an, bat ihn in sein Büro und rief die Polizei hinzu. Die Beamten nahmen den Ladendieb wegen des Vorliegens von Haftgründen vorläufig fest und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen des Diebstahls gegen ihn ein. (sen)

