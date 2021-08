Polizei Hagen

POL-HA: Tresor bei Firmeneinbruch gestohlen

Hagen-Lenntal (ots)

Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Täter in eine IT-Firma in der Profilstraße ein. Einer Mitarbeiterin fiel am frühen Montagmorgen (16.08.2021) der Einbruch auf. Die Unbekannten stahlen einen Tresor, in dem sich mehrere Schlüssel und Bargeld befanden. Zudem fehlten mehrere Laptops. Die genauen Schadenshöhe sowie die weiteren Umstände des Einbruchs sind derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei an die 02331 - 986 2066. (sch)

