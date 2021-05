Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 050521-322: Randalierer beschädigen Gruppenraum eines Kindergartens

Nümbrecht (ots)

Unbekannte haben am Wochenende in einem Bauwagen randaliert.

Der umgebaute Bauwagen dient einem Kindergarten als Gruppenraum und steht in einem Waldgebiet nahe der Straße "Auf dem Höchsten" in Gaderoth. Im Tatzeitraum zwischen Freitag 13.30 Uhr und Montagmorgen (3. Mai) 7.30 Uhr trieben Unbekannte dort ihr Unwesen. Sie zerstörten am Bauwagen angebrachte Blumenkästen, rissen die Namensschilder an den Kleiderhaken ab, warfen von den Kindern gebaute Sitzgelegenheiten um und beschädigten eine selbstgebaute Kinderküche. Auch die Rückenlehne einer Sitzbank wurde beschädigt.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell