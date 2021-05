Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 050521-321: Blauer Opel Astra gestohlen

Gummersbach (ots)

Ein blauer Opel Astra ist am Dienstag (4. Mai) in der Südstraße in Derschlag gestohlen worden.

Der Wagen stand zur Tatzeit auf einem Schotterparkplatz in der Südstraße. Es waren keine Kennzeichen angebracht. Da sich an dem Abstellort Glassplitter einer Autoscheibe befanden, geht die Polizei derzeit davon aus, dass ein bislang unbekannter Täter die Seitenscheibe des Astra eingeschlagen und anschließend das Auto entwendet hat. Der Tatzeitraum liegt zwischen 15 Uhr und 21 Uhr.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

