POL-HA: Bei Personenkontrolle Diebesgut sichergestellt - Wem gehören diese Gegenstände?

Hagen (ots)

Bereits am Donnerstagabend (12.08.2021) kontrollierten Beamte des zivilen Einsatztrupps der Polizei Hagen in Wehringhausen einen 44-jährigen Mann, der Gegenstände mit sich führte, bei denen es sich um Diebesgut handeln könnte. Die Kripo-Beamten überprüften den polizeibekannten Mann gegen 18.45 Uhr in der Minervastraße. Er hatte ein Fahrrad und eine Musikbox bei sich und konnte für die Gegenstände keine Eigentumsnachweise erbringen. Ermittlungen ergaben, dass es sich um Diebesgut nach einem Kellereinbruch handeln könnte. Auf den Fotos sind die Musikbox und das Fahrrad abgebildet. Hinweise zu einem möglichen Eigentümer oder Tatort nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

https://url.nrw/sichergestellte-Gegenstände-210817

