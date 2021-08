Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg - Pfaffengrund: Wohnsitzloser löst Einbruchsalarm in Bank aus

Heidelberg-Pfaffengrund: (ots)

Die Polizei nahm am Dienstagmorgen einen 23-jährigen Mann vorläufig fest, weil er versucht hatte, die automatische Glasschiebetür eines Bankgebäudes in der Dischingerstraße mit Hilfe eines Taschenmessers aufzuhebeln. Der wohnsitzlose junge Mann wollte eigenen Angaben zufolge nichts entwenden, sondern suchte einen Unterschlupf, da es ihm draußen zu kalt war. Bei seinem Versuch, ins Innere des Gebäudes zu gelangen, löste er am Dienstagmorgen gegen 02.00 Uhr nicht nur Einbruchsalarm, sondern auch einen Polizeieinsatz aus. Die Beamten brachten den 23-Jährigen, der ein Kopfkissen und diverse Hygieneartikel bei sich hatte, zum Revier, wo er nach der Durchführung der ersten polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurde. Ein Verantwortlicher der Bank kam vor Ort. Der an der Glasschiebetür entstandene Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Der Mann muss mit einer Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls rechnen.

