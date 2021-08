Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Unbekannte Einbrecher steigen über den Balkon in Wohnung ein - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarau: (ots)

Ein oder mehrere unbekannter Täter verschafften sich am Montag in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 19:40 Uhr gewaltsam Zugang zu einer Wohnung im 1. Obergeschoß eines Anwesens in der Wolframstraße. Zuerst kletterten sie auf den Balkon, anschließend hebelten sie mit einem bislang unbekannten Werkzeug das Wohnzimmerfenster auf. Aus der Wohnung entwendeten sie 400,- Euro Bargeld. Die Ermittler der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oder den Unbekannten oder zum Tathergang geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell