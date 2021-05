Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Moisling-Oberbüssauer Weg- Feldmark

Zwei Müllablagerungen -Polizei bittet um Hinweise

Lübeck (ots)

Unbekannte haben erneut die Feldmark im Oberbüssauer Weg als illegale Müllablageplätze missbraucht. Die Polizeistation Moisling hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Am Sonntagmorgen (02.05.) fanden die Beamten nach Hinweisen an einer Stelle eines Feldweges Bauschutt und Kisten mit altem Geschirr vor. Etwas weiter in Richtung Autobahn fanden sie eine größere Ablagerung von Möbelteilen, Gartenabfällen und ein altes Kettcar.

Hinweise erbittet die Beamten unter der Rufnummer 0451-1310 oder per Mail an moisling.pst@polizei.landsh.de .

