Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei deckt Ausweismissbrauch auf

Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei am Freitag (16.10.20) in den frühen Morgenstunden einen Ausweismissbrauch aufgedeckt. Ein 36-jähriger Senegalese, der als Insasse eines Fernreisebusses an der Kehler Europabrücke kontrolliert wurde, zeigte einen senegalesischen Reisepass vor. Ein Abgleich der Fingerabdrücke ergab, dass der Ausweisinhaber nicht der kontrollierten Person entspricht. Er gab an, dass es sich um den Ausweis eines Freundes handelte. Der 36-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die zuständige Ausländerbehörde weitergeleitet, welche die weitere aufenthaltsrechtliche Bearbeitung übernimmt. Das missbräuchlich verwendete Dokument wurde sichergestellt.

