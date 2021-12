Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.12.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Böckingen: Auflieger schwer beschädigt

Ein geparkter Auflieger wurde am vergangenen Wochenende durch Unbekannte in Heilbronn-Böckingen beschädigt. Der Anhänger stand zwischen Freitag gegen 17.30 Uhr und Sonntag gegen 22 Uhr auf dem Parkplatz der Viehweide. Dort wurden die Planen der Seite aufgeschlitzt und die Reifen zerstochen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 zu melden.

Heilbronn-Sontheim: Graffiti an Bäckereifiliale

Unbekannte beschädigten am frühen Montagmorgen zwischen 0 Uhr und 7 Uhr die Fassade einer Bäckerei in Heilbronn-Sontheim. Die Täter hinterließen einen schwarzen Schriftzug mit dem Wort "Esel". Der hierdurch entstandene Schaden ist aktuell noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Heilbronn-Sontheim sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 253093, zu melden.

Massenbachhausen: Einbruch in Supermarkt

Über das Dach eines Supermarktes gelangten Unbekannte am frühen Montagmorgen in das Gebäude in Massenbachhausen und entwendeten Diebesgut. Die Täter stiegen gegen 1.30 Uhr in den Markt in der Heilbronner Straße über das Dach ein und entwendeten, unter professionellem Vorgehen, Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen, die am frühen Montagmorgen zwischen 1.30 Uhr und 6 Uhr verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell