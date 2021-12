Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.12.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Das Polizeirevier Mosbach sucht Zeugen, die Angaben zu einer Unfallflucht am vergangenen Wochenende in Mosbach machen können. Der VW Crafter wurde durch den Besitzer am Freitag gegen 17 Uhr in der Konradusstraße am Fahrbahnrand geparkt und stand dort bis Montagmorgen gegen 6 Uhr. In diesem Zeitraum wurde der linke Außenspiegel vermutlich durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier zu melden.

Hardheim: Unfall durch gelöste Radmutter

Am Mercedes einer Frau löste sich am Samstagabend ein Rad, wodurch es zu einem Unfall in Harheim kam. Die 40-Jährige war gegen 18 Uhr auf der Wertheimer Straße unterwegs, als sich plötzlich des linke Hinterrad ihres Pkw löste. Sie leitete eine Vollbremsung ein und das Rad rollte auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte ein entgegenkommender BMW mit dem Fahrzeugrad. An den beiden Pkw entstand ein Sachschaden von rund 3.500 Euro. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an. Durch einen Techniker wurde festgestellt, dass auch die Radschrauben eines anderen Rades des Mercedes gelockert waren. Der Pkw war am Samstag vor dem Unfall zwischen 12 Uhr und 18 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Ignaz-Schwinn-Straße in Hardheim geparkt. Zeugen, die verdächtigte Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Schwarzach: Frau zerschlägt Plexiglasscheibe

Eine bisher unbekannte Frau beschädigte am Sonntagmittag die Scheibe am Eingangsbereich des Wildparks in Schwarzach. Vermutlich weil der QR-Code ihres Impfpasses nicht angenommen wurde und ihr deshalb kein Eintritt in den Park genehmigt werden konnte, wurde die Frau aggressiv. Sie schlug die Plexiglasscheibe am Kassiererhäuschen mit ihrer Faust ein, sodass ein Stück herausbrach. Die Kassiererin wich aus, um nicht verletzt zu werden. Anschließend entfernte sich die Frau in unbekannte Richtung. Sie wurde auf etwa 35 Jahre geschätzt und durch eine weitere Frau sowie ein Kleinkind begleitete. Diese sind wohl mit einem Fahrzeug mit Esslinger Kennzeichen (ES) davongefahren. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder der Frau geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Neckargerach: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Rund 25.000 Euro Sachschaden entstanden am Sonntagabend auf der Landesstraße 633 bei einem Verkehrsunfall. Der 61-jährige Fahrer eines Hyundai war gegen 19 Uhr von Guttenbach in Richtung Neckarkatzenbach unterwegs, als er bemerkte, dass seine Fußmatte unter dem Gaspedal klemmte. Vermutlich als er diese zurückziehen wollte, kam er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem VW Golf eines 57-Jährigen. Dieser war gerade dabei nach rechts von der Neckarkatzenbacher Straße auf die Landesstraße abzubiegen. Beim Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Billigheim: Sachbeschädigung an Pkw

Unbekannte hinterließen am Samstag einen Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro an einem in Billigheim-Sulzbach geparkten Fahrzeug. Der Seat stand gegen 20.30 Uhr in der Nelkenstraße, als ein Anwohner Schläge und männliche Stimmen hörte. Als er nach draußen kam, sah er, dass sein Pkw am Kotflügel hinten rechts und an beiden Türen der Beifahrerseite beschädigt wurden. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Fahrenbach: Alkoholisiert bei Unfall beteiligt

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag auf der Kreisstraße 3970 bei Fahrenbach war der Fahrer eines beteiligten Pkw alkoholisiert. Dieser war gegen 13.15 Uhr mit seinem Opel von Trienz kommend in Richtung der Landesstraße 525 unterwegs und fuhr an der dortigen Kreuzung ungebremst nach links in Richtung Fahrenbach. Dort missachtete der 46-Jährige die Vorfahrt einer von rechts kommenden Mercedes-Fahrerin. Durch die Kollision wurde der Mercedes, der noch mit zwei Mitfahrer besetzt war, in den Graben abgewiesen. Es entstand Schaden in Höhe von rund 13.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde Alkohol in der Atemluft des Opel-Fahrers wahrgenommen. Ein Test ergab eine Wert von mehr als einem Promille. Daher musste der Mann mit zur Blutentnahme ins Krankenhaus kommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

