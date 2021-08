Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Alkoholisierter Kleinkraftradfahrer gestürzt

Arnsberg (ots)

Am Freitagnachmittag (27.08.2021, 15:00 h) befuhr ein 33jähriger Mann mit seinem Kleinkraftrad die Arnsberger Straße in Arnsberg Hüsten. In einer Kurve geriet er ins Schleudern, stürzte und verletzte sich leicht. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist und alkoholisiert war. Zur Durchführung der erforderlichen pol. Maßnahmen wurde er der Polizeiwache zugeführt. Das benutzte Kleinkraftrad wurde beschlagnahmt, da technische Veränderungen zur Geschwindigkeitserhöhung durchgeführt wurden. (Kri)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell