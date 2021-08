Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeuge gesucht

Medebach (ots)

Am 19. August ereignete sich gegen 14 Uhr eine Unfallflucht auf dem Parkplatz des "Center Parcs" an der Sonnenallee. Ein Pkw war gegen ein geparktes Auto gefahren und anschließend vom Parkplatz geflüchtet. Ein Zeuge beobachtete den Unfall. Er informierte daraufhin Mitarbeiter des Parks. Diese riefen den Autofahrer. Beim Eintreffen der Polizei war der Zeuge nicht mehr vor Ort. Dieser wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Des Weiteren sucht das Verkehrskommissariat nach weiteren Zeugen. Wer kann Angaben zum Unfall machen? Hinweise nimmt die Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 entgegen.

