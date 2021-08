Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen nach Raub gesucht

Arnsberg (ots)

Nach einem Raubdelikt am Mittwoch auf dem Neumarkt sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 16-jähriger Arnsberger gab an, gegen 16:15 Uhr an dem Täter vorbeigegangen zu sein. Dieser packte den Arnsberg am Nacken und zog ihn zurück. Er hielt ihn fest und forderte die Tasche des 16-Jährigen. Im Laufe der Auseinandersetzung entriss der Täter die Tasche und flüchtete vom Neumarkt. Die Tat wurde erst am Abend bei der Polizei gemeldet. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Etwa 20 bis 25 Jahre alt; circa 1,80 Meter groß; südosteuropäisches Aussehen; schwarze kurze Haare; blaues T-Shirt; kurze graue Jogginghose; schwarze Schuhe der Marke Nike; Umhängetasche mit dem Aufdruck "Turkish Airlines". Wer konnte die Tat beobachten? Wer kann Angaben zum Täter machen? Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell