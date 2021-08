Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Sturz auf den Bahngleisen

Arnsberg (ots)

Auf dem Bahngleis unter dem Viadukt am Burgweg stürzte am Mittwoch ein Fahrradfahrer. Der 68-jährige Mann aus Meschede fuhr um 13.10 Uhr in Richtung Niedereimer. Als sich die Reifen seines E-Bikes in der Fahrspur der Bahn verkeilten, stürzte der Mann. Mit schweren Verletzungen brachte ihn der Rettungsdienst ins Krankenhaus.

