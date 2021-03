Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Sachbeschädigung in Meinersen

Meinersen (ots)

Meinersen, Hauptstraße

24.02.2021 - 28.02.2021

Im Tatzeitraum vom 24.02.2021 bis 28.02.2021 kam es zu zwei Fällen von Sachbeschädigungen an der Hauptstraße in Meinersen. Bislang unbekannte Täter warfen mehrere Eier gegen die Hausfassade der 51-jährigen Geschädigten und ihres 55-jährigen Ehemanns. Bereits im letzten Jahr ist es zu gleichgelagerten Vorfällen bei den Eheleuten gekommen. Der Sachschaden ist hoch, da die Eimasse an der Fassade nur durch eine Fachfirma beseitigt werden kann.

Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Meinersen unter der Telefonnummer 05372/97850 in Verbindung zu setzen.

