Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Einbruch in Fitnessstudio

Anröchte (ots)

Zwischen Donnerstag, 22 Uhr und Freitag (3. Dezember 2021), 6 Uhr, hebelten Einbrecher die Tür eines Fitnessstudios an der Dieselstraße auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Im Inneren des Studios brachen sie noch weitere Türen auf, durchsuchten die Räume und entwendeten nach einer ersten Sichtung Bargeld. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 entgegen. (reh)

