Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Geländewagen von Mercedes-Benz entwendet

Lippstadt (ots)

In der Nacht zu Freitag (3. Dezember 2021) wurde ein in der Overhagener Straße geparkter, grauer Mercedes-Benz, GLS 500 mit dem Kennzeichen LP-IA 786 entwendet. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl oder Verbleib des Wagens machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

