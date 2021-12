Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.12.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Forchtenberg: Nach Unfall ins Krankenhaus

Rettungskräfte brachten in der Nacht auf Sonntag einen 27-Jährigen nach einem Unfall bei Forchtenberg in ein Krankenhaus. Der Mann fuhr mit seinem Renault um kurz vor Mitternacht von Rauhbusch in Richtung Forchtenberg, als er vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Wagen überfuhr zunächst zwei Leitpfosten und überschlug sich dann mehrfach, bevor er in einem Acker neben der Fahrbahn auf den Rädern zum Stehen kam. Weil Ersthelfer im Atem des 27-Jährigen Alkohol rochen, dieser aber keinen Test durchführen wollte, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe abgenommen. Am PKW entstanden Schäden in Höhe von rund 4.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Öhringen: Mercedes von Unbekanntem beschädigt

Das Polizeirevier Öhringen sucht nach Zeugen, die Hinweise darauf geben können, wer vergangene Woche einen Mercedes beschädigte. Der Wagen stand von Mittwochabend, 19 Uhr, bis Freitagnachmittag, 17 Uhr, am Fahrbahnrand der Straße "Am Ochsensee". In diesem Zeitraum zerkratze eine unbekannte Person den Wagen mit einem spitzen Gegenstand und verursachte dadurch Schäden in Höhe von rund 1.000 Euro. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegengenommen.

Öhringen: Tank aufgebrochen - Zeugen gesucht

Viel Mühe machte sich eine unbekannte Person am vergangenen Montag (13. Dezember) um an den Dieseltank einer Sattelzugmaschine zu gelangen. Der Besitzer war gegen 8 Uhr zu seinem in der Stettiner Straße in Öhringen geparkten LKW gegangen und bemerkte, dass die Abdeckung des Tanks fehlte. In der Nacht zuvor hatte sich ein Unbekannter zunächst am Schloss des Tankdeckels zu schaffen gemacht und versucht, dieses zunächst aufzubohren und dann aufzubrechen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die in der Stettiner Straße Personen beobachten konnten, die sich auffällig um den LKW bewegten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell