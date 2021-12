Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.12.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Alkoholisiert auf dem E-Scooter

Ohne Versicherungskennzeichen für seinen E-Scooter, dafür mit ordentlich Alkohol war ein 33-Jähriger am Samstagnachmittag in Bad Mergentheim unterwegs. Der Mann fiel gegen 16 Uhr einer Polizeistreife auf, als er mit seinem Elektrokleinstfahrzeug aus einer Einfahrt in die Johann-Hammer-Straße fahren wollte. Da bei der Kontrolle Alkoholgeruch im Atem des Mannes bemerkt wurde, unterzog sich der 33-Jährige einem Atemtest. Dieser zeigte einen Wert von über 2,2 Promille an. Der E-Scooter-Fahrer muss nun nicht nur mit Anzeigen wegen des fehlenden Versicherungsschutzes und der Alkoholfahrt rechnen, sondern auch mit Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis.

Bad Mergentheim: Parkplatzabsperrung umgefahren

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der vergangenen Woche die Absperrung eines Parkplatzes in der Unteren Mauergasse in Bad Mergentheim. Zwischen Mittwoch und Samstag fuhr die unbekannte Person vermutlich mit einem PKW über die Absperrung und verursachte so Schäden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

A81/ Grünsfeld: Drogen im Körper und im Auto

Unter Drogeneinfluss steuerte ein 27-Jähriger am Sonntagnachmittag einen PKW über die Autobahn 81 bei Grünsfeld. Der Mann wurde um kurz vor 17 Uhr von einer Streife der Verkehrspolizei angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Nachdem ein Test anzeigte, dass der Mann unter dem Einfluss von THC stand und im Fahrzeug auch noch eine kleine Menge Marihuana gefunden wurde, ging es für den 27-Jährigen mit den Polizisten in ein Krankenhaus zur Blutentnahme. Auf den Mann kommen nun Anzeigen wegen der Verstöße zu.

Boxberg: Nach Spiegelstreifer davongefahren

Bei der Vorbeifahrt eines unbekannten Verkehrsteilnehmers an einem in Boxberg-Unterschüpf geparkten Skodas, ging der linke Außenspiegel des Fabias zu Bruch. Der Wagen stand am Samstag zwischen 16 und 18 Uhr am Fahrbahnrand der Tottenheimer Straße. In diesem Zeitraum muss eine unbekannte Person mit einem Fahrzeug an dem Skoda vorbeigefahren und dabei am Spiegel hängengeblieben sein. Der Verursacher oder die Verursacherin meldete den Unfall weder beim Besitzer des Fabias noch bei der Polizei. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Ahorn-Eubigheim: Einbruch in Schulgebäude

Übers Wochenende stiegen Unbekannte in ein Schulhaus in Ahorn-Eubigheim ein. Zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr, und Samstagmittag, 13 Uhr, öffneten der oder die Täter gewaltsam ein Fenster des Gebäudes in der Schulstraße und gelangten so ins Innere. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter ohne Diebesgut. Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Tauberbischofsheim: Sprinter umgekippt

Zwischen Tauberbischofsheim-Hochhausen und Külsheim-Eiersheim kippte am Freitagnachmittag ein Kleintransporter um. Der Fahrer des Sprinters war gegen 14 Uhr auf dem Eiersheimer Weg unterwegs, als er vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Gefährt verlor und von der Fahrbahn abkam. Der Wagen kam ins Schleudern, schlitterte einen Abhang hinab und kippte schließlich um. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro. Der 69-Jährige Fahrer des Transporters blieb glücklicherweise unverletzt.

Wertheim: Schwer verletzt ins Krankenhaus

Rettungskräfte brachten einen 24-Jährigen nach einem Unfall am späten Samstagabend bei Wertheim in ein Krankenhaus. Der junge Mann war mit seinem PKW gegen 23.30 Uhr auf der Bestenheider Landstraße in Richtung Bestenheid unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Der Wagen des 24-Jährigen prallte gegen die Leitplanke. Der Mann war vermutlich nicht angeschnallt und erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell