POL-KS: Auto flüchtet mit hohem Tempo durch Kassel vor Polizei: Alkoholisierter Fahrer nach mehreren Unfällen mit vier Kindern im Fahrzeug festgenommen

Eine hochgefährliche und rücksichtslose Flucht vor der Polizei hat am Samstagabend ein unter Alkoholeinfluss stehender Mann mit seinen vier Kindern im Auto vor der Polizei angetreten. Mit hoher Geschwindigkeit war er von der Kasseler Innenstadt nach Bettenhausen gerast und hatte dabei mehrere Unfälle mit einem Gesamtsachschaden von rund 20.000 Euro verursacht. Nachdem der demolierte BMW schließlich liegengeblieben war, konnten die Polizisten den 36-jährigen Fahrer festnehmen. Seine vier Kinder im Alter von ein bis sechs Jahren wurden vorsorglich durch Rettungskräfte zur Untersuchung in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sie keine ernsthaften Verletzungen erlitten. Ein Atemalkoholtest bei dem 36-Jährigen aus dem Werra-Meißner-Kreis ergab 1,9 Promille, weshalb er sich einer Blutprobe unterziehen musste und sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Er muss sich wegen seiner Fahrweise nun wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Die Mitteilung eines Autofahrers wegen des in Schlangenlinien fahrenden BMW war gegen 19:45 Uhr über den Notruf 110 bei der Polizei eingegangen. Der Anrufer hegte sofort den Verdacht, dass der Fahrer betrunken sein könnte und gab der Polizei das Kennzeichen des in Richtung Innenstadt fahrenden Autos durch. Eine Streife des Polizeireviers Mitte entdeckte den BMW wenige Augenblicke später an der Ampel am Stern. Als die Polizisten das Auto kontrollieren wollten, gab der Fahrer plötzlich Vollgas und flüchtete über die Untere Königsstraße in die Bremer Straße. Dort verlor er aufgrund der hohen Geschwindigkeit die Kontrolle über den Wagen und krachte in zwei geparkte Autos. Dennoch setzte der BMW seine Flucht durch mehrere Nebenstraßen über den Altmarkt in Richtung Bettenhausen fort. Auf der Leipziger Straße sah ein 25-jähriger Audifahrer im Rückspiegel das heranrasende Auto, wich dem Fahrzeug aus und stieß dabei gegen den Randstein der Straßenbahnschienen. Die weitere Flucht des BMW, bei der er einen neben ihm fahrenden VW Polo streifte und mehrfach in den Gegenverkehr und über Verkehrsinseln fuhr, verlief so waghalsig, dass die Beamten die Verfolgung zunächst abbrechen mussten. Mehrere Streifen entdeckten den BMW kurz darauf jedoch in der Lilienthalstraße, wo die gefährliche Fahrt wegen eines geplatzten Reifens ein Ende hatte. Mit Erschrecken stellten die Polizisten nun fest, dass der alkoholisierte 36-Jährige nicht allein unterwegs war, sondern seine vier Kleinkinder im Auto saßen. Der zweijährige Sohn war nicht angeschnallt und klagte über Schmerzen an der Hand. Die Polizisten kümmerten sich sofort um die aufgelösten Kinder, die keine sichtbaren Verletzungen hatten. Im Krankenhaus wurden die vier Jungen in die Obhut ihrer verständigten Mutter übergeben. Das zuständige Jugendamt wird von der Polizei über den Vorfall informiert. Die Ermittlungen gegen den 36-Jährigen dauern an.

