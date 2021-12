Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Hakenkreuze an Schule gesprüht: Polizei stellt Gruppe Kinder und Jugendlicher

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren:

Einem aufmerksamen Anwohner ist es zu verdanken, dass am gestrigen Donnerstagabend nach Hakenkreuzschmierereien eine fünfköpfige Gruppe von der Polizei auf einem Schulhof in der Kasseler Leimbornstraße gestellt werden konnte. Die Mädchen und Jungen im Alter von 13 und 14 Jahren aus Kassel und Fuldabrück brachten die Beamten auf das Baunataler Polizeirevier, wo sie im Anschluss von ihren Eltern abgeholt wurden. Eine weitere 14-Jährige aus Kassel war vor der Polizei geflüchtet, konnte aber später ermittelt werden. Da noch nicht bekannt ist, wer aus der Gruppe die Hakenkreuze an das Schulgebäude gesprüht hatte, müssen sich zunächst alle sechs Tatverdächtigen wegen Sachbeschädigung verantworten.

Der Anwohner hatte gegen 19:45 Uhr eine mehrköpfige Gruppe mit Rucksäcken auf das Schulgelände gehen sehen und das Klappern von Spraydosen gehört, weshalb er sofort über den Notruf 110 die Polizei alarmierte. Die nur kurze Zeit später eintreffenden Streifen der Kasseler Bereitschaftspolizei und der Polizeireviere konnten die fünf Kinder und Jugendlichen noch auf dem Schulhof stellen. An zwei Fenstern des Schulgebäudes stellten die Polizisten frische Graffitis in grauer Farbe fest, darunter zwei Hakenkreuze. Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kriminalinspektion Staatschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt.

Ulrike Schaake

