Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte setzen nachts mehrere Altpapiercontainer in Brand: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Mitte und Wesertor: Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Freitag in Kassel an drei verschiedenen Stellen mehrere Altpapiercontainer in Brand gesetzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro. Menschen wurden nicht verletzt. Die Kasseler Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die Beamten des zuständigen Polizeireviers Mitte berichten, ereigneten sich die drei Bände zwischen 3 und 4 Uhr in der Nacht. Zunächst hatten Unbekannte in der Artilleriestraße, Höhe Bremerstraße, einen Container angezündet. Es folgten nahezu zeitgleich gegen 3:50 Uhr zwei weitere Brände in der Kastenalsgasse, Ecke Weißer Hof, sowie in der Straße Die Freiheit, Höhe der Markthalle. Dort waren zwei und fünf Mülltonnen durch die mutmaßlich vorsätzlich gelegten Feuer zerstört worden. Die sofort nach den Mitteilungen über die Brände eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach dem oder den Tätern führte nicht zum Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell