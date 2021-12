Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Hoher Sachschaden bei Einbruch in Hochschule: Kasseler Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

Hohen Sachschaden von ca. 10.000 Euro verursachten bislang unbekannte Täter in der vergangenen Nacht bei einem Einbruch in ein Universitätsgebäude in der Kasseler Südstadt. Beute machten die Einbrecher hingegen mit rund 50 Euro Münzgeld kaum. Die mit dem Fall betrauten Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und Täterhinweise geben können.

Ereignet hatte sich der Einbruch in das Universitätsgebäude in der Menzelstraße nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Zeit zwischen dem gestrigen Mittwochabend, 19:00 Uhr, und dem heutigen Donnerstagmorgen, 5:30 Uhr. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, waren die Täter über eine Hintertür in das Gebäude eingebrochen. Innerhalb der Hochschule brachen sie mehrere Verbindungstüren auf und gingen äußerst brachial vor. Mit unbekanntem Werkzeug öffneten sie gewaltsam einen Getränkeautomaten sowie mehrere Schließfächer und durchsuchten nahezu alle Gebäudeteile nach Wertsachen. Vermutlich über eine Notausgangstür flüchteten die Einbrecher letztlich nach draußen und weiter in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 zu melden.

