Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gefährliche Rauschfahrt: Betrunkener Autofahrer verursacht zahlreiche Unfälle hintereinander

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Bei einer gefährlichen Alkoholfahrt in der Nacht zum heutigen Donnerstag verursachte ein 36-jähriger Mann mit seinem Auto in der Kasseler Nordstadt zahlreiche Unfälle mit einem hohen Gesamtsachschaden, der nach ersten Schätzungen im unteren fünfstelligen Bereich liegen dürfte. Der Renault krachte gegen mehrere geparkte Fahrzeuge, Hauswände, einen Fahrradständer, ein Straßenschild, Zäune und einen Stromkasten, bis der völlig demolierte Wagen schließlich in einer Baustelle liegen blieb. Der Fahrer war so stark alkoholisiert, dass er sich nicht auf den Beinen halten konnte und durch die Polizisten gestützt werden musste. Ein Atemalkoholtest war ihm nicht mehr möglich. Der 36-Jährige aus Kassel muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Wie ein Zeuge den aufnehmenden Polizisten der Reviere Mitte und Nord schilderte, stand er gegen Mitternacht mit seinem Ford an der roten Ampel am Holländischen Platz, als von der Kurt-Wolters-Straße kommend der Renault in die Kreuzung einfuhr, plötzlich nach rechts lenkte und dann frontal gegen sein Fahrzeug stieß. Glücklicherweise blieb der 54-jährige Mann am Steuer des Ford unverletzt. Nach der Kollision setzte der Renault zurück und fuhr zügig auf der Holländischen Straße davon. Da der Fordfahrer sofort wendete und die Verfolgung des flüchtenden Wagens aufnahm, wurde er Zeuge der folgenden Unfälle: Bei der Fahrt durch den Westring und die Gottschalkstraße krachte der Renault im Vorwärts- und Rückwärtsgang insgesamt in sieben Fahrzeuge, die links- und rechtseitig am Fahrbahnrand abgestellt waren. Nach den weiteren Kollisionen in der Mombachstraße, bei denen der Pkw unter anderem mehrere Bauzäune umfuhr und ein einbetoniertes Straßenschild herausriss, endete die gefährliche Fahrt letztlich in der Baustelle. Dort konnten die alarmierten Streifen den noch im Auto sitzenden 36-Jährigen festnehmen. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Nachdem ein Arzt ihm auf dem Revier eine Blutprobe entnommen hatte, die nun Aufschluss über seine genaue Alkoholisierung geben soll, brachten die Polizisten den 36-Jährigen zur Ausnüchterung in die Zellen des Polizeigewahrsams.

