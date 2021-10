Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Kindergarten - Zeugensuche

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Die Eisenacher Polizei ermittelt derzeit nach einem Einbruch in den Kindergarten in der Straße "An der Krümme". Die Täter drangen in der vergangen Nacht gewaltsam in das Gebäude ein und durchsuchten die Räume. Sie entwendeten Bargeld und verursachten Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Es werden nun dringend Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Tätern haben (Tel. 03691-261124/Bezugsnummer 0245223/2021). (db)

