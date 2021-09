Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Taschendiebstahl

Zweibrücken (ots)

Am 23.09.2021 wurde eine 70-jährige Frau um ca. 13:00 Uhr Opfer eines sogenannten Taschendiebstahls. Der Frau wurde vermutlich während ihres Einkaufs im Edeka-Markt in der Saarlandstraße, im dortigen Hilgardcenter ihr Geldbeutel aus ihrer umgehängten Handtasche entwendet. Zunächst entstand dadurch ein Schaden von ca. 100 Euro. Im Nachhinein wurde bekannt, dass unmittelbar nach der Tat mit einer im Geldbeutel befindlichen EC-Karte an einem Zweibrücker Geldautomat ein Geldbetrag im höheren 3-stelligen Bereich abgehoben wurde. |PIZW

