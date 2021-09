Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sportgeräte geklaut

E-Bike aus Garage gestohlen

Meinerzhagen/ Kierspe (ots)

Im Tatzeitraum vom 17.09.2021 bis 19.09.2021 wurden aus einer Gartenhütte an einem Sportgelände in Meinerzhagen Valbert mehrere Fahrräder sowie andere Sportgeräte entwendet. Der oder die Täter hebelten dafür die Zugangstür auf und gelangten in den Innenraum. Eine genaue Aufstellung des Diebesgutes liegt der Polizei noch nicht vor.

In der Nacht vom 18.09.2021 auf den 19.09.2021 wurde am Schillerweg in Kierspe ein E-Bike aus einer Garage entwendet. Es handelt sich um ein graues Mountainbike inklusive Ladeeinrichtung. Ein Seitenfenster der Garage war geöffnet. Weiterer Sachschaden war nicht erkennbar. Der Diebstahl wurde erst später bemerkt, Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Hinweise in beiden Fällen an die Polizei Meinerzhagen unter 02354-9199-0.(becks)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell