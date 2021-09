Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennende Mülleimer

Nach Ruhestörung im Gewahrsam

Lüdenscheid (ots)

Brennende Mülleimer

Am 18.09.2021 wurden in der Sauerfelder Straße zwei Mülleimer in der dortigen Parkanlage entzündet. Um 02.30 Uhr bemerkte ein Zeuge den Brand und informierte die Feuerwehr. Diese löschte das Feuer. Es entstand Sachschaden. Hinweise zum Täter liegen der Polizei bisher nicht vor.

Nach Ruhestörung im Gewahrsam

Am 18.09.2021 wurde ein die Polizei gegen 21:14 Uhr zu einer Ruhestörung in der Glatzer Staße gerufen. Der 21-jährige Hausbewohner wurde zur Ruhe ermahnt und aufgefordert in seine Wohnung zu gehen. Das sah der alkoholisierte, junge Mann jedoch anders und randalierte lautstark weiter. Deshalb sollte er ins Polizeigewahrsam verbracht werden. Auch damit war er natürlich nicht einverstanden und leistete Widerstand. Er beleidigte die eingesetzten Beamten und trat nach ihnen. Dabei wurde eine Beamtin leicht verletzt. Der Lüdenscheider verbrachte die Nacht im Gewahrsam, ihn erwartet nun ein Strafverfahren.(becks)

