POL-MK: Streit ums Bier

Geschlagen und getreten

Altena (ots)

Am 18.09.2021 kam es auf dem Bungernfest zu einem Streit um ein Glas Bier. Ein 19-jähriger Mann aus Altena hatte gegen 02:00 Uhr in den falschen Bierkasten gegriffen. Das fand ein 41-jährige Altenaer gar nicht lustig. Es kam zu einer Auseinandersetzung. Bei der Polizei gab es dann unterschiedliche Aussagen wer zuerst zugeschlagen hat. Die beiden Streithähne wurden dann von Polizei und Sicherheitsdienst getrennt. Die Ermittlungen zum genauen Hergang laufen noch.

Am 19.09.2021 wurde ein 39-jähriger Kamener in einer Gaststätte in der Rahmedestraße von einer 21-jährigen Frau aus Nachrodt-Wiblingswerde geschlagen und getreten. Zuvor war es schon zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Der Geschädigte erlitt eine Verletzung am Fuß und wurde im Rettungswagen behandelt. Der genaue Hergang muss noch ermittelt werden, beide Beteiligte waren alkoholisiert.

