Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand von Gartenlaube auf Kleingartengelände: Ursache noch unklar

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen: Am gestrigen späten Mittwochabend kam es zum Brand einer Gartenlaube auf dem Gelände eines Kleingartenvereins an der Lilienthalstraße in Kassel. Bei Eintreffen der von einem Verkehrsteilnehmer gegen 23:20 Uhr alarmierten Feuerwehr und Polizei stand die Laube bereits in Vollbrand. Sie wurde durch das Feuer letztendlich völlig zerstört. Der Sachschaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die von der Kasseler Kripo geführten Ermittlungen zur Brandursache haben bislang keine konkreten Hinweise auf eine Brandstiftung ergeben, wenngleich die genaue Ursache für das Feuer momentan noch unklar ist. Die weiteren Ermittlungen der Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 dauern an.

