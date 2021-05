Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bremsstörung an einem Güterzug

Betriebsablauf der Bahn wird erheblich beeinträchtigt

München (ots)

Am Montagvormittag (10. Mai) kam es zwischen Kirchseeon und Grafing Bahnhof zu erheblichen Beeinträchtigung im Bahnverkehr aufgrund einer Bremsstörung an einem Güterzug. Sowohl der S-Bahn- als auch der Regionalverkehr wurden vorübergehend eingestellt. Gegen 10:30 Uhr informierte die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord die Bundespolizeiinspektion München über eine Rauchentwicklung bei einem Güterzug zwischen Kirchseeon und Grafing Bahnhof. Während der Fahrt wurde dem Lokführer des Güterzuges ein technischer Defekt (Bremsstörung) angezeigt. In Folge des technischen Defektes erhitzten sich an dem ersten Wagen die erste und zweite Achse sowie dem dritten Wagen die beiden mittleren Achsen auf 150 Grad und es kam zu einer leichten Rauchentwicklung. Daraufhin brachte der Lokführer seinen Zug zum Stehen. Die Notfallleitstelle stellte daraufhin den Zugverkehr für die S-/ und Fernbahnen auf den insgesamt vier Gleisen ein, wodurch es zu erheblichen Beeinträchtigungen im Betriebsablauf kam. Neben der Bundespolizei rückten die Freiwilligen Feuerwehren von Kirchseeon, Eglharting und Ebersberg aus. Weiterhin befanden sich Kräfte der Bayrischen Landespolizei vor Ort. Der Notfallmanager der Deutschen Bahn begab sich ebenfalls zur Einsatzörtlichkeit und gab nach Beendigung der Maßnahmen die Gleise gegen 11:30 Uhr wieder für den gesamten Zugverkehr frei.

