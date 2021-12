Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kripo sucht Zeugen nach nächtlichem Einbruch in Restaurant am Karlsplatz

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Den Einbruch in ihr Restaurant am Kasseler Karlsplatz mussten die Betreiber am heutigen Freitagmorgen feststellen. Bislang unbekannte Täter hatten eine Tür an dem Lokal aufgebrochen und Tablets sowie Wechselgeld erbeutet. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, hatte sich der Einbruch in der Zeit zwischen dem gestrigen späten Abend, 23:30 Uhr, und dem heutigen Morgen, 9:30 Uhr, ereignet. Mit ihrem Vorgehen richteten die Täter einen Schaden von rund 2.000 Euro an.

Wer in der vergangenen Nacht verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatorts gemacht hat und den Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Täterhinweise geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

