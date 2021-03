Polizei Mettmann

POL-ME: Katalysatoren von geparkten Fahrzeugen entwendet - die Polizei ermittelt - Monheim am Rhein - 2103155

Mettmann (ots)

In Monheim am Rhein haben bisher unbekannte Täter Katalysatoren an geparkten Fahrzeugen entwendet.

In der Zeit vom 26. März 2021 bis zum 30. März 2021 wurde auf einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses an der Brahmsstraße ein Katalysator von einem VW Lupo abgetrennt.

Ebenfalls an der Brahmsstraße wurde in der Nacht zum 30. März 2021 ein Katalysator von einem Opel Corsa entwendet.

An der Einmündung Berliner Ring / Tegeler Straße wurde auch in der Nacht zum 30. März 2021 ein Katalysator von einem VW Polo entwendet.

Die Polizei hat in allen drei Fällen Strafverfahren eingeleitet. Ob die Taten in einem Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat umfangreiche Ermittlungen eingeleitet und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den derzeit noch unbekannten Tätern, zum Tatgeschehen oder zu verdächtigen Fahrzeugen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Monheim, Telefon 02173 / 9594 6350, in Verbindung zu setzen.

