Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ersatzteil-Diebe schlachten Autos aus

Menden (ots)

Ersatzteil-Diebe haben in der Nacht zum Mittwoch in Menden zugeschlagen.

Am Vollmersbusch zertrümmerten eine Scheibe eines geparkten schwarzen BMW 318D und demontierten das iDrive-System. Beute- und Sachschaden: fast 10.000 Euro.

Am Heckenrosenweg brachen sie in einen grauen BMW 120i ein und demontierten das Lenkrad der "M"-Linie.

Ein paar Häuser weiter blickte der Fahrer eines schwarzen BMW 428i Gran Coupé am Mittwochmorgen um 7 Uhr auf eine Lenksäule ohne Multifunktions-Lenkrad und ein großes Loch im Armaturenbrett, dort, wo sonst das iDrive-System steckt.

Am Hagebuttenweg drangen die Täter in einen schwarzen BMW C 1 ein, demontierten das Lenkrad und stahlen das im Fahrzeug liegende Bargeld.

In Letmathe gab es in derselben Nacht drei weitere Fälle dieser Art. Sachdienliche Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizei in Menden entgegen.

