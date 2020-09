Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ersatzteil-Diebe brechen Autos auf

Letmathe (ots)

Ersatzteil-Diebe haben in der Nacht zum Dienstag mehrmals in Dröschede zugeschlagen und wertvolle Bauteile entwendet.

In allen Fällen zerdepperten die Täter zunächst eine Scheibe, um so in das Innere zu kommen. In der Heetmannstraße blickte eine Pkw-Besitzerin am Mittwoch um 10 Uhr in ihrem schwarzen BMW X3 xDrive20d/ X3 auf Armaturenbrett mit diversen Löchern. Unter anderem fehlte die Radio-/Navi-Kombination. Um 1 Uhr in der Nacht war noch alles in Ordnung. Um 6.30 Uhr griff der Fahrer eines schwarzen BMW 320d/3K Im Westerfeld beim Einsteigen ins Leere: Das Lenkrad war ausgebaut. Ähnlich ging es 45 Minuten später dem Fahrer eines schwarzen Mercedes-Benz C220d/204K in der Wapschledde. Die Polizei bittet um Hinweise. Vier weitere Fall gab es in der Nacht in Menden. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

