POL-PPRP: Katalysator gestohlen

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Dienstag (05.10.2021) auf Mittwoch (06.10.2021) entwendeten unbekannte Täter den Katalysator an einem in der Industriestraße parkenden Transporters des Herstellers Mercedes.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell