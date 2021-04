Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Amern: Keine Verletzten nach Bedrohungssituation

Schwalmtal-Amern (ots)

Am Mittwochabend um kurz vor 19 Uhr ist die Polizei über eine Bedrohungssituation in einem Einfamilienhaus am Mühlenweg in Amern informiert worden. Der 74-jährige Hausbewohner soll seine Ehefrau mit einer Schusswaffe bedroht haben. Die bedrohte Frau konnte kurz darauf unverletzt zu einem Nachbarn entkommen. Der Tatverdächtige war danach allein im Haus. Gegen 22.30 Uhr erfolgte der Zugriff durch Spezialkräfte. Der mutmaßliche Täter wurde dabei nicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an. /hei (278)

