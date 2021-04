Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Einbruch in Supermarkt- Kripo bittet um Hinweise

Brüggen: (ots)

Zigaretten in noch unbekannter Menge erbeuteten Einbrecher in einem Supermarkt auf der Borner Straße. Nach Auswerten der Aufzeichnungen aus der Alarmanlage und den weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen steht mittlerweile fest, dass drei Täter am Dienstag um 03:13 Uhr die hintere Notausgangstür aufhebelten. Dieser Bereich ist vom Hagenkreuzweg aus erreichbar. Ihre Beute transportierten die Einbrecher in mitgebrachten großen Plastiksäcken ab. Das gesamte Geschehen dauerte nur wenige Minuten. Den Tatort verließen die Einbrecher auf demselben Weg. Die drei Verdächtigen waren alle maskiert. Sie trugen Kapuzenpullover und Handschuhe. Die Kripo bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen rund um den Tatort unter der Rufnummer 02162/377-0./ah

