Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Tasche aus Pkw gestohlen

Obernkirchen (ots)

(ma)

Bei der Polizeistation in Obernkirchen ging ein Brief einer 65jährigen Frau aus Obernkirchen ein, in dem sie mitteilte, dass sie am Montag gg. 08.45 Uhr das Opfer eines Diebstahls geworden ist.

Nach dem Einkaufen in einem Supermarkt an der Neumarktstraße legte die Frau ihre Handtasche auf den Beifahrersitz, schloss die Tür und war am Kofferraum mit dem Beladen ihres Fahrzeuges beschäftigt. In der Zwischenzeit bemerkte die Obernkirchenerin nicht, dass ein Unbekannter die Beifahrertür öffnete und die Tasche entwendete.

In der schwarzen Handtasche befand sich das Portemonnaie der Geschädigten mit wichtigen Ausweisen und Karten, Medikamente, die Lesebrille und der Ersatzschlüssel für den Pkw.

Die Geschädigte kann keinerlei Angaben zu einem möglichen Straftäter machen. Zeugen des Diebstahls können sich bei der Polizeistation Obernkirchen, Tel.: 05724-958860, melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell